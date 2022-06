Affenpocken: 60 Infizierte in NRW - vier im Krankenhaus

WHO : Festivals müssen nicht abgesagt werden

So sieht es auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Am Freitag teilten Expertinnen und Experten der Organisation mit, dass man keine Notwendigkeit sehe, wegen der ungewöhnlich großen Verbreitung der Affenpocken in diesem Sommer Massenveranstaltungen abzusagen oder zu verschieben.

"Wir müssen das Bewusstsein schärfen." Meg Doherty, Weltgesundheitsorganisation

"Massenveranstaltungen als solches erhöhen nicht das Risiko der Übertragung, es ist das Verhalten auf diesen Events", hieß es von der WHO. Die Veranstalter sollten allerdings intensiv über die Ansteckungsgefahren aufklären. Man müsse das Bewusstsein schärfen, so WHO-Epidemiologin Meg Doherty.

Allein in Europa ziehen etwa 800 größere Festivals zum Teil Hunderttausende Besucherinnen und Besucher an. Und weitaus die meisten Fälle der Affenpocken werden in Europa verzeichnet. Weltweit sind in diesem Jahr rund 5.000 Affenpocken-Infektionen bei Menschen gemeldet worden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

WHO will über internationale "Notlage" entscheiden

Am Samstagvormittag werde der von der WHO einberufene Notfall-Ausschuss zu Affenpocken bekanntgeben, ob er die Ausrufung einer "Notlage von internationaler Tragweite" empfiehlt, so ein Sprecher der Organisation.

Die WHO folgt in der Regel dem Rat der Fachleute. Solch ein Schritt dient dazu, alle Länder wachzurütteln, nach Fällen Ausschau zu halten und eigene Vorkehrungen zu treffen, um eine Ausbreitung einzudämmen.

Impfstoff in allen sechs NRW-Unikliniken

Mittlerweile gebe es in allen Unikliniken in NRW Affenpocken-Impfstoff, so das Gesundheitsministerium, also in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster.

Das Angebot richte sich aber nicht an die breite Bevölkerung, sondern unter anderem an Kontaktpersonen von Infizierten Menschen aus bestimmten besonders gefährdeten Gruppen.