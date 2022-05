Lauterbach zu Affenpocken: Infizierte mindestens 21 Tage in Isolation

Lauterbach: Impfstoff gegen Affenpocken bestellt

Darüber hinaus habe die Bundesregierung 40.000 Dosen eines Affenpocken-Impfstoffs bestellt. Dieser sei für sogenannte Ring-Impfungen vorgesehen, also für Menschen rund um Infizierte, so Lauterbach. Die Impfungen könnten sowohl Ansteckungen vermeiden als auch Ausbrüche der Krankheit nach einer Infektion. Der Impfstoff sei in den USA zugelassen, allerdings noch nicht in der EU .

"Was wir gerade mit den Affenpocken erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie." Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

"Was wir gerade mit den Affenpocken erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie" , so Lauterbach. Trotzdem müsse man das Problem ernst nehmen. Anstecken könne man sich übrigens nicht nur beim Sex, so Lauterbach. Eine Stigmatisierung von homosexuellen Männern, bei denen das Virus derzeit vermehrt auftritt, sei falsch. Auch Frauen, Kinder und Jugendliche könnten sich anstecken. Eine Übertragung ist generell bei engem Kontakt und über kontaminierte Materialien möglich. Die Weitergabe über die Luft spielt - anders als etwa bei Corona - hingegen kaum eine Rolle.

Affenpocken: Auch Ärztepräsident für Isolation

Ärztepräsident Klaus Reinhardt