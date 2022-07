Erster Affenpocken-Todesfall in der EU

Die infizierte Person sei in der Region Valencia im Osten des Landes an der Krankheit gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte in einem Bericht zum aktuellen Affenpocken-Ausbruch insgesamt fünf Tote verzeichnet - alle in der Region Afrika.

Spanien ist eines der von der Krankheit am stärksten betroffenen Ländern weltweit. Von den 4.298 bisher im ganzen Land erfassten Infektionsfällen hätten bisher nur 120 eine Krankenhaus-Einweisung nötig gemacht, hieß es. In Deutschland wurden bislang 2.595 Affenpockenfälle aus allen 16 Bundesländern an das Robert Koch-Institut ( RKI ) übermittelt (Stand: 29.7.2022).

Verbreitung ungewöhnlich

Angesichts der schnellen Verbreitung der Affenpocken hatte die WHO am vergangenen Wochenende die höchste Alarmstufe ausgerufen. Der Ausbruch sei eine " Notlage von internationaler Tragweite ", erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die internationale Verbreitung der Krankheit ist äußerst ungewöhnlich. Bisher war sie im Wesentlichen auf sechs afrikanische Länder beschränkt.

Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland schätzt das RKI nach derzeitigen Erkenntnissen als gering ein.