AfD-Hochburgen: Was das Ruhrgebiet und der Osten gemeinsam haben

Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sind die Gründe dafür im Ruhrgebiet durchaus vergleichbar mit denen im Osten. Dort, wo Arbeitsplätze vor allem im Handwerk schwinden, wo Menschen um ihre Existenz fürchten, verzeichnet die ausländerfeindliche AfD Zulauf.

Tristesse und Leerstand in Duisburg

So verfügte nach Angaben von IT.NRW ein durchschnittlicher Haushalt in Gelsenkirchen zuletzt über 1.350 Euro im Monat, während der NRW-Schnitt bei 1.800 Euro lag. Auch die Arbeitslosenquote ist in Gelsenkirchen mit 11,5 Prozent fast doppelt so hoch wie der NRW-Durchschnitt (6,7 Prozent).