Studie: AfD schürt Furcht vor Migranten

Meist konzentriert sich die Öffentlichkeitsarbeit der AfD auf spektakuläre Kriminalfälle, vorzugsweise Gewaltverbrechen, die eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung belegen sollen.

Hat die Partei mit ihrer Strategie Erfolg?

Die Pressemitteilungen bekommen oft viel Aufmerksamkeit - nicht nur in den Sozialen Netzwerken, sondern auch in anderen Medien. Ein Beispiel ist das von der AfD propagierte Schlagwort von der " Messermigration ", also den angeblich rapide zunehmenden Messerangriffen durch Migranten.

Für einen solchen Trend gibt es in den Kriminalitätsstatistiken von Bund und Ländern zwar keine Belege - dennoch wurde das Thema in den Medien und vielen Landesparlamenten intensiv diskutiert.