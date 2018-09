Der AfD - NRW -Vorstand Thomas Röckemann und der Stellvertretende AfD-NRW-Sprecher Christian Blex zogen beim sogenannten Trauermarsch in Chemnitz ganz vorne mit. In unmittelbarer Nähe marschierten Pegida -Anhänger und ihr wegen Volksverhetzung rechtskräftig verurteilter Gründer Lutz Bachmann. Außerdem nahmen auch gewaltbereite Hooligans, Mitglieder der völkischen Gruppierung der "Identitären" und die rechte "Bürgerbewegung Pro Chemnitz" an der Demonstration teil.

Röckemann: "Besorgte Bürger haben sich aufgemacht"