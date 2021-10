Telgte will dem Ärztemangel vorbeugen

Dankbare Patienten und interessante Arbeit

Deshalb waren sie, wie viele andere Menschen in Westbevern auch, erleichtert, als eine Praxis aus dem benachbarten Ostbevern hier einen zweiten Standort eröffnet hat.

Seitdem ist Matthias Duscha ihr Hausarzt. Die beiden lassen heute ihren Blutdruck checken und ihre Blutwerte überprüfen. Dass sie so glücklich über den jungen Arzt sind, rührt Matthias Duscha. Und wegen Patienten wie ihnen arbeitet er gern hier. Auch weil – mangels Fachärzten in der Gegend – die Krankheiten und Anliegen seiner Patienten vielfältig sind, seine Arbeit also abwechslungsreich.

Viele Hürden für junge Ärzte

So wie er und sein Kollege aus der Gemeinschaftspraxis in Ostbevern sehen es aber nicht alle Ärzte in Telgte und im Kreis Warendorf. Etliche Mediziner aus der Region sind am Mittwoch (27.10.21) einer Einladung der Stadt gefolgt. Denn Telgtes Bürgermeister Wolfgang Pieper will dem drohenden Ärztemangel vorbeugen und Nachwuchs in die Stadt locken.

Fehlende Parkplätze, fehlendes medizinisches Personal und sehr viel Arbeit halten junge Ärzte davon ab, eine eigene Praxis zu gründen, so die Meinung der Mediziner vor Ort. Hinzu komme immer mehr Bürokratie.

Finanzielle Anreize schaffen