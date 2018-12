Bürokratie statt Freizeit

Dr. Thomas Wietschorke hat eine Praxis in Düsseldorf. Er verweist darauf, dass die Aufgabe eines Mediziners nicht nur der Patientenkontakt ist, sondern auch das Schreiben von Befunden und Berichten. Das würde er am Mittwoch- oder Freitagnachmittag erledigen - neben 37 Stunden Sprechzeiten pro Woche, die bis in die Abendstunden reichen. Er hofft, dass seine Patienten Verständnis dafür haben, dass er nicht am Wochenende arbeitet. "Kranke können bei uns von montags bis freitags in die Sprechstunde kommen."

Wenn die Arztpraxis geschlossen hat, können sich Patienten an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden, so Achtermann vom KVWL. Ob die Wartezeiten dort lang sind, sei unterschiedlich. " Das kommt auf die Region und den Wochentag an. "

Patienten weichen auf Notaufnahmen aus

Gerade einmal 20 Prozent der Praxen haben laut einer Umfrage des Kassen-Verbands mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Freitags sind es noch weniger. " Kein Wunder, dass immer mehr Menschen in die Notaufnahmen der Krankenhäuser gehen ", so Stackelberg vom GKV.

Derzeit müssen Haus- und Fachärzte mindestens 20 Stunden pro Woche Sprechzeiten anbieten. Die GKV fordert, dass der Gesetzgeber diese Vorgabe auf 25 Wochenstunden erhöht.