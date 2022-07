Kinderbonus

Noch direkter profitieren Familien durch eine einmalige Aufstockung beim Kindergeld. Der Kinderbonus in Höhe von 100 Euro wird unabhängig von existenzsichernden Sozialleistungen gewährt. Kinder in einkommensschwachen Familien erhalten zudem einen monatlichen Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro.

Ihn sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten, die Anspruch auf Grundsicherung, auf Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz haben - oder für die ein Kinderzuschlag bezogen wird.

Heizkostenzuschuss

Auch der Heizkostenzuschuss kommt Familien in höherem Maße zugute. Er soll für Geringverdiener bis spätestens zum Jahresende ausgezahlt werden. Ein-Personen-Haushalte mit Wohngeldbezug bekommen einmalig 270 Euro, Zwei-Personenhaushalte 350 Euro und Haushalte mit mehr als zwei Personen für jedes weitere Familienmitglied 70 Euro.