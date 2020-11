Ein echter Hingucker ist dieser Adventskranz in XXL. Der steht in Heimbach in der Rureifel und wer will, kann sogar mit dem Auto herumfahren, um in eine besinnliche Stimmung zu kommen. Der Mega-Kranz steht nämlich mitten in einem Kreisverkehr am Bahnhof. Auf den Tannenzweigen thronen statt Kerzen vier rote Stahltonnen mit künstlicher Flamme.