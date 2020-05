Nach der Geburt adoptiert: "Ein großes Chaos im Kopf"

WDR: Haben Sie denn nie die Phase gehabt, dass Sie Ihre leiblichen Eltern unbedingt kennenlernen wollten?

Verena: Früher als Kind habe ich immer gedacht, ja, die muss ich kennenlernen. Aber jetzt mittlerweile, wo ich mit meinem Freund mein eigenes Leben aufbaue, denke ich: Wenn ich die jetzt kennen lerne, dann sind sie ja vielleicht auch neidisch auf das Leben, dass ich jetzt leben kann.

Und vielleicht wohnen die auch hier in Mülheim und dann fangen die vielleicht an, Dinge über mich herauszufinden, die ich gar nicht will. Es ist auf jeden Fall ein großes Chaos im Kopf an vielen Stellen. Weil man dann auch nicht mehr zurück kann. Wenn die hier in Mülheim wohnen und man sich dann immer wieder sieht, ist das vielleicht auch schwierig. Deswegen ist es so gut, wie es ist. Zumindest im Moment.