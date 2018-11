Am Dienstag (20.11.2018) beginnt in Istanbul der Prozess gegen den Kölner Sozialarbeiter und Journalist Adil Demirci. Er sitzt seit sieben Monaten in türkischer Haft.

Warum wurde Demirci angeklagt?

Der deutsch-türkische Sozialarbeiter war Mitte April 2018 in Istanbul von einer Spezialeinheit festgenommen worden. Der Kölner schrieb aus Deutschland als freier Journalist für die linke Nachrichtenagentur Etha, für die auch Mesale Tolu arbeitete, die bis zum Jahresende 2017 in türkischer Haft saß. Demirci wird Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vorgeworfen. In der Türkei gilt die Partei als Terrororganisation.