ADAC verzeichnet für 2022 weniger Pannen in NRW

Die Pannenhelfer des Autoclubs rückten landesweit insgesamt 887.400 Mal aus, wie der ADAC Nordrhein am Dienstag in Köln mitteilte. Das waren rund 2,4 Prozent Einsätze weniger als 2021. Grund für den Rückgang sei insbesondere der milde Winter gewesen, berichtete ein ADAC-Sprecher. Eine Ausnahme bildete der 16. Dezember 2022: Wegen deutlicher Minusgrade rückten die Pannenhelfer an diesem Tag 4.589 Mal aus, so häufig wie an keinem anderen Tag.

Mehr als 3,4 Millionen Einsätze

In gut 43 Prozent der Fälle riefen Autofahrer wegen einer defekten Batterie die Pannenhilfe. Bei 23,8 Prozent lag ein Problem mit dem Motor vor. Danach folgten Defekte am Generator, Anlasser, Bordnetz oder der Beleuchtung (10,4 Prozent). Bundesweit absolvierten die Pannenhelfer im vergangenen Jahr mehr als 3,4 Millionen Einsätze - knapp 80.000 weniger als im Vorjahr.