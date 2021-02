Veränderung fordern sie nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch ganz gezielt in ihrer Branche. In Film und Fernsehen gebe es zu wenige queere Rollen. Die Diversität, die in Deutschland längst gelebt werde, spiegele sich " noch zu wenig in unseren kulturellen Narrativen wider ".

Bastian Trost: Man wird nicht so abgebildet, wie man ist

" Wir ärgern uns als queere Personen, dass wir nicht so abgebildet werden, wie wir sind ", sagt Bastian Trost zum WDR über die Gründe, warum er bei #actout mitmacht. Der gebürtige Düsseldorfer ist Schauspieler und Performer, vor allem bekannt durch seine Rolle als Esau Matt im Film "Der Laden".

Zwei der #actout-Unterzeichner*innen: Oska Melina Borcherding (l.) und Bastian Trost

" Ich wünsche mir von der Branche eine vielfältige Repräsentation ", ergänzt Oska Melina Borcherding. Dieses Manifest sei nötig, " weil wir immer noch eine strukturelle Benachteiligung in der Branche haben. "

Borcherding kennt man unter anderem als Kommissar-Anwärterin Marlene Weber aus der Serie "WaPo Berlin" im Ersten. In der Branchen-Datenbank Crew United beschreibt sich Oska Melina Borcheding so: "nichtbinärer in Berlin lebender Schauspieler*". Ansonsten taucht der Vorname Oska in der Öffentlichkeit eher selten auf.

Zu den Unterzeichner*innen gehören unter anderem auch: Godehard Giese, Eva Meckbach, Bettina Hoppe, Jaecki Schwarz, Mark Waschke, Niels Bormann, Udo Samel, Mavie Hörbiger, Ulrike Folkerts und Matthias Freihof.