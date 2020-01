Trotz Regen - Böden in NRW noch viel zu trocken

Doch der Boden darunter zerbröselt trocken zwischen den Fingern, wenn man wie Klaus Striepen vom Landesbetrieb Wald und Holz einen Bohrstock tief genug in den Waldboden treibt, zum Beispiel im Altwald Ville im Rhein-Erft-Kreis.

Zu wenig Niederschlag in NRW

Nasser Acker im Rhein-Erft-Kreis

Hört sich nach wenig an, sei aber so viel Wasser wie der Rhein bei derzeitigem Pegel in 80 Tagen an Köln vorbeischiebt, sagt Roland Funke vom LANUV . Das Hauptproblem sei die tiefe Bodentrockenheit in den Wäldern, warnen LANUV und auch der Landsbetrieb Wald und Holz.

Für die Buche, die durch den Wasserstress der letzten zwei Jahre kränkelt, ist die Feuchtigkeit in tieferen Schichten überlebenswichtig. Für diesen wichtigen Waldbaum wird 2020 ein entscheidendes Jahr. Für andere ist die Niederschlagsmenge inzwischen egal: die flachwurzelnde Fichte ist bereits flächendeckend der Dürre in den Sommern 2018/19 und dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen.