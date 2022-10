Wie funktioniert das Luftabwehrsystem Iris-T?

Kurz nach den Raketenangriffen Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und Dutzende andere ukrainische Städte hat Deutschland das Flugabwehrsystem Iris-T SLM an das Land übergeben. Damit erfüllt die Bundesregierung ein Versprechen, das Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Juni im Bundestag gegeben hatte. Wie Iris-T funktioniert, erklärte dem WDR Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und Neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.

WDR: Was ist das Luftabwehrsystem Iris-T ?

Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und Neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg: Es ist ein sehr modernes und äußerst potentes Flugabwehrsystem. Das sieht man schon daran, dass die Bundeswehr es selber noch nicht wirklich im Dienst hat. Das kommt wirklich ganz frisch von der Industrie.

WDR: Was kann dieses System?

Ulrich Kühn: Dieses System bietet ein Verteidigung gegen sogenannte ballistische Raketen, gegen Marschflugkörper, gegen anfliegende Drohnen und gegen Flugzeuge. Und laut Auskunft des Herstellers genügt eine Batterie, um ein Gebiet von ungefähr der Größe der Hälfte der Stadt Nürnberg abzudecken. Das würde den Ukrainern zum jetzigen Zeitpunkt, wo Putin den Krieg gerade in die Städte trägt, natürlich helfen.