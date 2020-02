1,50m-Abstandsregelung: Was bringt das dem Radfahrer?

Der Bundesrat hat am Freitag (14.02.2020) einer von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU ) vorgelegten Reform der Straßenverkehrsordnung ( StVO ) zugestimmt. Dabei wurde auch die gesetzlich verankerte Abstandsregelung beim Überholen von Radfahrern verabschiedet. Was aber bringt das dem Radfahrer in der Praxis? Und wer kontrolliert das?

Denn nur das Gesetz zu einer seitlichen Abstandsregelung von 1,50 Metern verhindert ja nicht, dass Autos weiterhin zu knapp an den Radfahrern vorbei fahren.