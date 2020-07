Das sagt die Polizei zur "Stammbaumforschung" in NRW

Kritiker warfen " Stammbaumforschung " vor. Spitzenvertreter etwa von SPD , Linken und den Grünen sprachen von " Rassismus ". Die Stuttgarter Polizei widerspricht - und verteidigt ihre Vorgehensweise, bei gegebenem Anlass den Migrationshintergrund von Tatverdächtigen prüfen zu wollen. Nach Recherchen des WDR geht die Polizei in NRW ähnlich vor.

Innenministerium kennt Begriff "Stammbaumforschung" so nicht

Eine Sprecherin des NRW -Innenministeriums sagte dem WDR , " in Einzelfällen " könne es erforderlich sein, auch familiäre Strukturen und verwandtschaftliche Beziehungen aufzuklären und zu ermitteln. Dies sei beispielsweise bei strukturellen Ermittlungen in geschlossenen Tätergruppierungen, etwa in Bezug auf die Mafia, der Fall. Allerdings, betonte die Sprecherin, sei sowohl ihrem Haus als auch dem Landeskriminalamt der Begriff der " Stammbaumforschung " so nicht bekannt. Eine systematische " Stammbaumerforschung " erfolge in NRW nicht.

Nachforschungen zum Migrationshintergrund seien keineswegs ungewöhnlich, bestätigte Oliver Huth, stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), gegenüber dem WDR . Auch die Klärung von Verwandschaftsverhältnissen könne in Ermittlungen wichtig sein. Eine Abstammungsprüfung erfolge bei der Polizei in NRW nur bei einem besonderen, auf den einzelnen Fall bezogenen Anlass, sagte Huth. Dem schloss sich der Landesverband der Gewerkschaft der Polizei ( GdP ) an.

Bei straffälligen Jugendlichen werden Lebens- und Familienverhältnisse geklärt