Warum viele Abschiebungen an Piloten scheitern

Wenn Piloten sich weigern

Im vergangenen Jahr sind 5.008 Menschen vom Flughafen Düsseldorf abgeschoben worden, 285 weitere über Köln/Bonn und zwei über Dortmund.

Doch allein 169 Mal scheiterten Abschiebungen am Flughafen Düsseldorf, weil sich Fluggesellschaft oder Pilot weigerten, die Personen mitzunehmen. In Köln passierte das sechsmal.

Dort wiederum leisteten 30 Menschen so heftigen Widerstand, dass sie nicht abgeschoben werden konnten. In Düsseldorf scheiterten acht Abschiebungen an " Widerstandshandlungen ", so die Bundesregierung. In 28 Fällen mussten in Düsseldorf Abschiebungen wegen medizinischer Gründe abgebrochen werden, zweimal in Köln.

Stimmung kann schnell kippen

Piloten können auf ihren Flügen grundsätzlich selbst entscheiden, ob sie einen Passagier, der ein Risiko darstellt, mitnehmen oder nicht. Menschen, die abgeschoben werden, werden in der Regel von Grenzschutzbeamten lediglich zum Flugzeug gebracht.

Piloten haben die Verantwortung für Passagiere und Crew

Sie steigen ein, bevor die übrigen Passagiere zusteigen, doch auf dem Flug begleitet werden sie selten, sagte Janis Georg Schmitt, Sprecher der Vereinigung Cockpit, am Sonntag (03.03.2019) dem WDR. Schmitt, der selbst Pilot ist, kennt die Situation aus eigener Erfahrung. Manchmal könne die Situation noch kurz vor dem Flug eskalieren.

Erlebt habe er dies selbst erst vor wenigen Wochen. Eine Familie sollte abgeschoben werden und war auch bis kurz vor dem Flug bereit dazu. Dann jedoch kippte die Stimmung. " Es gab Diskussionen mit dem Mann und die Frau weinte ." Und so entschied man sich im letzten Moment gegen die Mitnahme. " Ich habe die Verantwortung für die Passagiere und die Crew. Wenn wir erst einmal in der Luft sind, kann es schwierig werden ."

Stand: 03.03.2019, 12:37