Darum schiebt Großbritannien Geflüchtete nach Ruanda ab

Warum schiebt Großbritannien Menschen nach Ruanda ab?

Der britischen Regierung geht es vor allem um Abschreckung. Sie hofft, der Deal mit Ruanda sorgt dafür, dass sich weniger Geflüchtete von Frankreich aus über den Ärmelkanal auf den Weg nach Großbritannien machen. Teilweise sind die Menschen in Schlauchbooten unterwegs. Wer künftig per Boot versucht, illegal nach Großbritannien zu kommen, soll nach Ruanda umgesiedelt werden. In dem ostafrikanischen Land sollen dann die Asylanträge der Geflüchteten bearbeitet werden. Nach Ansicht des Migrationsforschers Gerald Knaus geht es eigentlich darum, die irreguläre Migration zwischen zwei europäischen Demokratien zu stoppen. Im WDR5-Morgenecho sagte er, das wirkliche Versagen sei, dass sich Großbritannien und Frankreich nicht einigen konnten.

Was hat Ruanda von dem Deal?

Vor allem eine kräftige Finanzspritze. Großbritannien hat dem ostafrikanischen Land schon im Voraus umgerechnet rund 140 Millionen Euro für das Abkommen gezahlt. In den vergangenen Jahren hat Ruanda immer wieder versucht, sich als flüchtlingsfreundliches Land zu präsentieren. Es gibt auch schon ein von der EU unterstütztes Abkommen zwischen dem UN-Flüchtlingshilfswerk, der Afrikanischen Union und Ruanda, Geflüchtete aus Libyen aufzunehmen. Seitdem sollen etwa 900 Menschen aus Lagern in Libyen nach Ruanda umgesiedelt worden sein.

Wie sollen die Geflüchteten in Ruanda untergebracht werden?

Die Regierung in Ruanda hat bisher drei Hotels vorgestellt, in denen die Geflüchteten unterkommen sollen. Die Kosten für die Unterbringung soll die britische Regierung zahlen. Sie sollen nach Angaben der Regierung in Ruanda in etwa so hoch sein, wie die während eines Asylverfahrens in Großbritannien. In dem Abkommen mit Ruanda sollen auch viele strenge Standards vereinbart worden sein, wie die Geflüchteten behandelt werden. Entscheidend sei die Frage, ob diese Standards tatsächlich eingehalten werden, erklärt Migrationsforscher Knaus.

Was ist die Kritik an dem Abkommen zwischen Großbritannien und Ruanda?

Kritik kommt vor allem von Menschenrechtsorganisationen. Sie nennen das Abkommen unmoralisch, gefährlich und falsch. Großbritannien könne sich mit diesem Deal nicht aus der Verantwortung freikaufen, Geflüchtete aufzunehmen. Dazu kommt die Frage, ob Ruanda den Geflüchteten wirklich eine Zukunft bieten kann. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat das Abkommen schon mehrfach kritisiert. Es hat Zweifel, dass die Geflüchteten dort angemessen versorgt werden können. Auch die Menschenrechtslage in Ruanda soll nach Angaben von Beobachtern schlecht sein. Dem autokratisch regierten Land wird vorgeworfen, Oppositionelle zu verfolgen.