Schützengraben statt Konzertbühne - und ein Gruß von Ed Sheeran

Antytila gehört zu den populärsten Bands in der Ukraine. Mit ihren Auftritten füllen sie normalerweise ganze Fußballstadien. Doch jetzt liegen die Musiker mit Kampfanzug und Stahlhelm in einem Schützengraben vor Kiew.

" Wir haben uns das nicht ausgesucht ", so Sänger Taras Topolia in einem TikTok-Video, das er von der Front an seine Fans schickte. " Aber es war ganz selbstverständlich, nachdem unser Land angegriffen wurde und die Russen Bomben auf unsere Leute geworfen haben."

Live-Übertragung aus dem Kriegsgebiet

Vergangene Zeiten: Frontmann Taras Topolia

Als in England nun ein Benefizkonzert für die Ukraine angekündigt wurde, wollte die Band Antytila auch dabei sein. Über Instagram schrieben die Musiker den britischen Singer-Songwriter Ed Sheeran an und fragten, ob eine Live-Übertragung ihres Auftritts aus dem Kriegsgebiet möglich wäre. " Ein Auftritt von der Frontlinie hätte jede Menge Geld eingebracht ", so Frontmann Taras.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Absage aus Birmingham

Schickte Grußbotschaft: Ed Sheeran

Doch daraus wird nun nichts. Die Organisatoren sagten Nein zum Auftritt und erteilten der Band eine Absage. Waffen und Kampfanzüge würden nicht zum Konzert passen, hieß es. Das sei eine humanitäre Aktion. Antytila nahm die Absage hin und freute sich dennoch darüber, dass sich Ed Sheeran bei ihnen persönlich gemeldet hatte. " Ich liebe euch und ich stehe zu euch ," sagte der Popsänger in seiner Videobotschaft.

Die ukrainische Band Antytila