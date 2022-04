Abiturprüfungen starten: Endspurt für die Generation Corona

Für Zehntausende Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen wird es ab Dienstag ernst: Die schriftlichen Abiturprüfungen starten. Zum Auftakt stehen Prüfungen in Latein und anderen Fremdsprachen an, am Mittwoch und Freitag folgen die Fächer Deutsch und Englisch. Der Prüfungsmarathon endet erst am 10. Mai mit den Klausuren in den naturwissenschaftlichen Fächern.