Motto-Woche: Polizei trifft Vorsichtsmaßnahmen

Spätestens seit 2016 verbindet man in NRW mit der Abiwoche nicht nur Spaß, Streiche und harmlose Spielchen, sondern auch Gewalt und Randale. Damals waren in Köln rivalisierende Gruppen verschiedener Gymnasien aufeinander losgegangen, es gab zwei Schwerverletzte. Eine Situation, die man 2019 unbedingt verhindern möchte, wenn am Montag (08.04.2019) die diesjährige Motto-Woche beginnt.