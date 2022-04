Mehr Schulabgänger ohne Abschluss in NRW

Zum Ende des vergangenen Schuljahrs 2020/21 verließen 2,3 Prozent der nordrhein-westfälischen Schulabgänger eine allgemeinbildende Schule ohne Abschluss. Die Zahl lag bei 4.055 jungen Menschen, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Montag in Düsseldorf erklärte. 2019/20 beendeten 2,1 Prozent (3.770) die Schule ohne Abschluss im Abgangszeugnis.

An der Spitze der Negativ-Statistik: Gelsenkirchen

Unter den kreisfreien Städten und Kreisen in NRW war der Anteil der Abgängerinnen und Abgänger ohne Abschluss mit 7,8 Prozent in Gelsenkirchen am höchsten, gefolgt von Herne (5,9 Prozent) und Krefeld (4,4 Prozent), erklärten die Statistiker. Die niedrigsten Anteile wurden in den Kreisen Olpe (0,7 Prozent), Gütersloh (1,2 Prozent) und im Rhein-Kreis Neuss (1,2 Prozent) verzeichnet.

Häufigster Abschluss in NRW: Das Abitur

Rund 80 Prozent der Abgängerinnen und Abgänger von allgemeinbildenden Schulen beendeten im vergangenen Schuljahr 2020/21 ihre schulische Laufbahn mit dem Abitur (71.155), der Fachoberschulreife (64.145) oder dem schulischen Teil der Fachhochschulreife (6.255). Einen Hauptschulabschluss erlangten 15,4 Prozent der Schüler/-innen (27.670). Weitere 6.070 Abgängerinnen und Abgänger (3,4 Prozent) verließen die allgemeinbildenden Schulen mit einem Abschlusszeugnis der Förderschule.

Das Schulministerium hat nach eigenen Angaben auf die besondere Situation der Abschlussjahrgänge 2022 reagiert, damit den Schülerinnen und Schülern keine pandemiebedingten Nachteile entstehen. Dazu zähle eine besondere Prüfungsvorbereitungszeit. Vom 1. bis zum 7. April 2022 fand demnach zur Vorbereitung auf die Prüfungen nur noch Unterricht in den Abiturfächern statt. Die Aufgabenkommissionen hätten zudem zusätzliche Aufgaben erarbeitet, sodass in einigen Fächern die Auswahl erweitert wurde.