" Die Kosten für die Abitur-Abschlussfeiern sind in den vergangenen Jahren explodiert und für viele Familien eine finanzielle Belastung geworden ", zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) das Vorstandsmitglied der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW, Dieter Cohnen, am Sonntag (31.01.2019). Je nach Familie könnten vierstellige Summen zusammenkommen.

Keine Kostenübernahme für Hartz-IV -Empfänger

Cohnen kritisierte, dass Eintrittskarten von 100 Euro oder mehr pro Person sich längst nicht alle Eltern leisten könnten. Für das Abitur seiner eigenen Tochter musste Cohnen an einem Aachener Gymnasium 120 Euro pro Eintrittskarte zahlen.

An einem Gymnasium in der Münsteraner Innenstadt fallen für den diesjährigen Abitur-Jahrgang rund 160 Euro pro Karte an.