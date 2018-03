An vielen Schulen in Essen sind Alkohol, diskriminierende Kostüme und Autokorsos verboten. Die Einhaltung der Regeln lassen sich die Schulleitungen von Eltern und Schülern unterschreiben. Schulleiterin des Gymnasiums Essen-Überruhr, Gabriele von Heymann, hofft auf einen friedlichen Verlauf. " Wer mit Fahne oder Bierflasche erwischt wird oder sich daneben benimmt, wird des Geländes verwiesen ", sagte sie dem WDR .

Zehntausende Abiturienten

Nach Angaben des Schulministeriums stehen in diesem Jahr rund 79.000 Abiturienten an den allgemeinbildenden Schulen in NRW vor ihrem Reifezeugnis: etwa 62.000 an Gymnasien, 15.000 an Gesamtschulen, 1.200 an Weiterbildungskollegs und etwa 700 an Waldorfschulen. Die Mottowoche wird von den angehenden Abiturienten traditionell in der letzten Woche vor den Osterferien begangen. Bis zum letzten Unterrichtstag am 23. März kostümieren sie sich dafür täglich nach einem anderen Motto.

Stand: 19.03.2018, 18:20