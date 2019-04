Nach England mit dem Bus

Also lieber Zelten irgendwo in der Nähe statt mit dem Billigflieger Richtung Mallorca & Co. jetten? Für viele Schüler offenbar mehr als eine Option. "Fliegen ist uns zu klimaschädlich" , sagen Ira (18) und Celina (17) während einer Freitagsdemo in Dortmund. Camping an der Ruhr steht für sie allerdings auch nicht auf dem Programm.