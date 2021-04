"Dein Artikel hat mein Abi versaut": Schüler beschweren sich bei New-York-Times-Autor

Feedback aus NRW: "Junge, benutz doch Wörter die es im Wörterbuch gibt"

Farhad Manjoo, Kolumnist der New York Times.

Seit diesem Wochenende hat der Lebenslauf von Farhad Manjoo einen neuen Eintrag in der englischen Wikipedia: Seine Kolumne über die Kritik an Einfamilienhäusern sei für das Abitur in Nordrhein-Westfalen benutzt worden. Einige Prüflinge im Fach Englisch scheinen darüber nicht besonders glücklich zu sein.

Offenbar war die Wortauswahl von Manjoo für einige zu speziell, oder wie es ein User aus Bochum auf Instagram ausdrückte: " Junge, benutz doch Wörter die es im Wörterbuch gibt du hOnd ".

Oder auch ... " dein Artikel hat mein Abi versaut - danke für Nichts ".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

90.000 Abi-Prüfung im Fach Englisch