Abgasnorm Euro 7: Was Autofahrer wissen sollten

Und was die Umwelt-Lobby?

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die vor allem durch ihre Forderung nach Fahrverboten für ältere Dieselautos bekannt geworden ist, sieht in der neuen Abgasnorm einen " Kniefall der EU-Kommission vor der Autolobby ".

" Ich fordere die EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf, die Euro-7-Abgasnorm auf den Stand der Technik zu verschärfen und zu verhindern, dass Diesel-Pkw in Europa zukünftig drei Mal schmutziger sein dürfen als beispielsweise in Kalifornien ", sagte DUH -Geschäftsführer Jürgen Resch am Donnerstag.

Und was ist mit älteren Dieselfahrzeugen?

Einige deutsche Großstädte haben bereits wegen der starken Luftverschmutzung Fahrverbote für ältere Dieselautos eingeführt, die nicht mindestens die Abgasnorm Euro 5 oder 6 einhalten. Beschränkungen gibt es zum Beispiel in einigen Straßenzügen von Berlin und Hamburg. Im kommenden Jahr soll auch München hinzukommen.

Zwar ist es technisch möglich, zumindest Euro-5-Diesel so nachzurüsten, dass sie erheblich weniger Schadstoffe produzieren. Allerdings ist der Umbau mit durchschnittlich mehreren Tausend Euro sehr teuer. Mercedes und VW haben zwar zugesagt, sich an einem Hardware-Nachrüstungsprogramm finanziell zu beteiligen, wenn die betroffenen Kunden ansonsten von Fahrverboten betroffen wären.

Für alle anderen gilt aber: Ob sich der Umbau ihres älteren Fahrzeugs wirklich lohnt, muss jeder für sich berechnen.