Problematische Abfallverbrennung in Kohlekraftwerken

Rückstände oft belastet

Beim Klärschlamm sind Kohlekraftwerke inzwischen die wichtigsten Abnehmer. Denn die Rückstände sind oft stark belastet. Erst Ende 2017 wurde die Verwertung als Dünger in der Landwirtschaft weiter eingeschränkt. Seither spricht der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) von einem "Entsorgungsnotstand" in manchen Regionen. Mit der absehbaren Abschaltung von Kohlekraftwerken dürfte sich die Lage weiter verschärfen - auch in NRW . Das Umweltministerium hat bereits eine Studie zur Umstrukturierung der Klärschlamm-Entsorgung in Auftrag gegeben.