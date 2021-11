Abellio NRW endgültig vor dem Aus

Das teilte die Abellio-Geschäftsführung am Dienstag auf einer Betriebsversammlung in Hagen mit. Die 1.080 Mitarbeiter sollen wie die Strecken von anderen Betreibern übernommen werden. Dafür stehen unter anderem DB Regio und National Express bereit.

Zweitgrößter Bahnbetreiber in NRW

Bisher entfällt jeder sechste Zugkilometer in NRW auf Abellio. Das Tochterunternehmen der niederländischen Staatsbahn betreibt unter anderem die beiden RRX -Linien RE1 von Aachen nach Hamm und RE11 von Düsseldorf nach Kassel, außerdem das S-Bahn -Netz Rhein-Ruhr.

Strecken werden neu vergeben

Die Vertreter der Verkehrsverbünde