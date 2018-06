In NRW sind nach einer Auflistung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC ), die am Donnerstag (14.06.2018) bekannt wurde, in diesem Jahr bereits sechs Radfahrer bei Unfällen mit abbiegenden Lastwagen ums Leben gekommen. 2017 waren im gesamte Jahr acht Radler bei solchen Unfällen getötet worden. Immer wieder ereignen sich beim Abbiegen von Lastwagen schwere Unfälle, weil Radfahrer in den "toten Winkel" geraten.