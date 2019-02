"Wir haben im Großraum Köln einen Schwerpunkt mit tödlichen Lkw -Rechtsabbiegeunfällen in Deutschland. 15 Tote gab es allein hier in den vergangenen acht Jahren" , sagte Vorstand Rüdiger Ostrowski vom NRW -Verband Spedition und Logistik dem WDR am Mittwoch (13.02.2019). Tags zuvor war in Aachen eine Radfahrerin durch einen abbiegenden Lkw getötet worden. Verkehrsexperten sind sich grundsätzlich einig: Abbiege-Assistenzsysteme in Lkw können solche Unfälle verhindern. Doch es gibt Tücken.