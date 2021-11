ABBA-Comeback: 5 Fakten, die Sie kennen sollten

Damit das möglich ist, haben die vier Musiker fünf Wochen lang in einem Londoner Studio in Ganzkörperanzügen mit Punkten drauf auf der Bühne gestanden und ihre Songs anstatt vor einem Publikum " vor 75 Typen mit Computer und Hunderten von Kameras " performt, wie Björn Ulvaeus jüngst in einem Interview erklärte.

Fakt 4: Das neue Album klingt fast wie früher

Schon der Titel "Voyage" verrät, dass ABBA mit dem neuen Album auf eine "Reise" geht - vermutlich eine musikalische Reise in die Vergangenheit. Die bereits vor dem Album veröffentlichten Titel "I Still Have Faith In You", "Don’t Shut Me Down" und "Just A Notion" lassen jedenfalls darauf schließen, dass ABBA ihrem 70er-Jahre-Sound treu bleibt, samt eingängiger Melodien mit Ohrwurm-Garantie.

Dass dieser Stil heute noch funktionieren kann, beweisen die Abrufzahlen der drei vorveröffentlichten Songs, die bereits millionenfach bei Musik-Streamingdiensten gehört wurden. Doch vielleicht wartet noch die ein oder andere musikalische Überraschung auf die Fans. Was man schon weiß: Auch ein Weihnachtslied mit dem Titel "Little Things" wird auf dem Album zu finden sein.

Fakt 5: Nach "Voyage" ist Schluss mit ABBA