Messerangriff in Aachener Innenstadt

Stand: 19.06.2022, 11:10 Uhr

In der Aachener Innenstadt ist ein 20-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstagmorgen am Elisenbrunnen im Stadtzentrum.