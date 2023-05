Schwerer Unfall auf der A40 in Dortmund vor dem BVB-Spiel

Stand: 07.05.2023, 18:13 Uhr

Auf der A40 in Dortmund sind am Sonntag mehrere Autos zusammengestoßen. Neun Menschen wurden verletzt. Auch BVB-Fans waren in den Unfall verwickelt.