Teilsperrung der A3 bei Siegburg wegen brennender Autos

Die A3 zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und Lohmar war erst in beide Richtungen voll gesperrt, Richtung Frankfurt ist sie jetzt aber wieder frei.

Grund für die Sperrungen sind brennende Autos auf einem Pkw -Transporter. Zuerst geriet ein Fahrzeug in Brand, die Ursache dafür ist noch unklar. Dann sprang das Feuer auf mehrere andere Autos auf dem Transporter über. Die Fahrzeuge - es handelt sich um Neuwagen - und auch die Fahrerkabine des Transporters brannten komplett aus. Der Fahrer blieb aber unverletzt, weil er rechtzeitig anhalten und aussteigen konnte.

Löscharbeiten kompliziert wegen Baustelle

Wegen des Feuerwehreinsatzes gibt es Stau in Richtung Köln auf einer Strecke von zehn Kilometern. Die Wartezeiten können bis zu einer Stunde betragen. In Richtung Frankfurt läuft der Verkehr allmählich wieder an.

Die Löscharbeiten sind kompliziert, weil sie in einer Baustelle stattfinden. Deshalb müssen die Einsatzkräfte von der anderen Fahrbahn aus löschen. Das THW versucht nun das Löschwasser aufzufangen.

Die Polizei kann auch noch nicht sagen, wie lange die Löscharbeiten andauern werden. Außerdem müssen die ausgebrannten Pkw geborgen werden.

Insgesamt rund 100 Kilometer Stau in NRW

Insgesamt meldet das WDR -Verkehrsstudio derzeit in NRW 25 Staus, mit einer Gesamtlänge von rund 100 Kilometern. Seit etwa sieben Uhr früh war außerdem die A30 zwischen Melle-Ost und Melle-West in beide Richtungen gesperrt. Ursache war laut Polizei ein Reifenplatzer. Fliegende Funken haben daraufhin den mit Papptellern beladenen Auflieger in Brand gesetzt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Straße ist inzwischen wieder frei.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit Köln am 11.07.2023.