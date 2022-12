Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Freitagabend auf der A1 zwischen Schwerte und dem Autobahnkreuz Dortmund-Unna gegeben. "Verwickelt in den Unfall waren zwei Lkw und zwei Pkw . Die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen ist derzeit vollständig gesperrt" , sagte eine Polizeisprecherin dem WDR . Wegen der Bergungsarbeiten werde die Sperrung den ganzen Abend andauern.

Zwei lebensgefährlich Verletzte

Zwei Personen wurden in ihrem Fahrzeug, das unter einen Sattelauflieger geschoben wurde, eingeklemmt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Laut Polizei besteht bei ihnen Lebensgefahr. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden zumindest leicht verletzt.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schwerte abgeleitet. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Darüber hinaus bittet die Polizei darum, die Rettungswege für die Einsatzkräfte freizuhalten.