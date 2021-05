Jetzt reden die 10. Abschlussklassen

Und nach der Schule?

Jasmin Commenadeuer und Seraphina Fröhling blicken eher unsicher in die Zukunft

" Tatsächlich hat ein kleiner Teil von mir Angst vor der Zukunft", sagt Seraphina Fröhling. Sie geht in die 10. Klasse Realschule in Bergheim. " Ich bin sehr aufgeregt, was die Zukunft so mit sich bringt. Weil man ja nicht weiß, welche neuen Menschen man so kennen lernt oder wie’s mit Corona weitergeht. "

Wie es nach der Schule weitergeht, ist auch für die Zehntklässlerin Azira Miniri noch ein großes Fragezeichen: " Ich habe mir sehr viel für meine Zukunft vorgestellt, was jetzt einfach nicht klappt. Ich hab immer noch nicht das Passende gefunden. Durch Corona ist mein Praktikum ausgefallen – und ich konnte auch nicht woanders mein Praktikum absolvieren, weil wegen Corona alles zu hatte. Ich konnte einfach keine Erfahrungen sammeln. "

Vielen ging es genau so wie Azira. Sie haben sich in diesem Jahr dazu entschieden, lieber in die Oberstufe zu wechseln, um ihr Abi zu machen, als mit einer Ausbildung in den Beruf zu starten. Ob Corona den Azubi-Markt aber messbar leert, wird sich erst im Sommer zeigen.

Azira Miniri macht erst mal weiter Schule

Feiern während Corona?

Obwohl sich alle freuen, dass der Prüfungsstress bald vorbei ist: Mit einer ordentlichen Feier rechnet kaum jemand. " Ich kann aufgrund der Corona-Regeln nicht mit meinen Freunden feiern", sagt Kerem (16) aus Bergisch Gladbach, der die ZP 10 mitschreibt. Besonders, dass die Abschlussfahrten ausfallen, finden alle schade.

Samuel Bielak freut sich auf eine corona-konforme Abschluss-Feier