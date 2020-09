Geschlossene Türen bei Kitas, Kliniken oder Stadtverwaltungen in NRW - damit müssen die Menschen von Dienstag an rechnen. Der Grund: Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. Solche Arbeitsniederlegungen hatten die öffentlichen Arbeitgeber von Bund und Kommunen angekündigt, nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen am Wochenende in Potsdam ergebnislos geblieben waren.

Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn. Die Beschäftigten sollen mindestens 150 Euro mehr pro Monat erhalten. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.

Verdi will die Warnstreiks zunächst nicht flächendeckend im Land durchführen. Folgende Aktionen sind bislang für Dienstag geplant:

Unna

In Unna sollen die Beschäftigten in der Kreis- und Stadtverwaltung die Arbeit niederlegen.

Duisburg

Hier sind vor allem die Wirtschaftsbetriebe zum Warnstreik aufgerufen. Das kann die Müllabfuhr betreffen, die Pflege von Grünflächen oder die Ausbesserung von Straßen.

Remscheid

In Remscheid können auch städtische Kindertagesstätten vom Warnstreik betroffen sein. Eltern müssen sich also für diesen Fall wappnen und eine andere Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind finden. Auch bei der Stadtverwaltung und bei den Technischen Betrieben soll die Arbeit ruhen.

Gütersloh