Alles auf Abstand: Wahlkampf in Corona-Zeiten

Anne König aus Borken ist schon früh auf den Beinen. Sie kandidiert für den Kreistag und zieht deshalb an diesem Samstagmorgen in Ihrem Wahlkreis von Haus zu Haus. Der ist traditionell fest in Hand der CDU . Also eigentlich eine sichere Bank für die 35-Jährige und ihren 73- jährigen Parteifreund Klaus Queckenstedt, der für den Borkener Rat kandidiert – auch der ist eine CDU-Bastion. Er begleitet heute König beim Häuserwahlkampf durch ein Neubaugebiet.

"Abstand halten ist oberstes Gebot"

Dieser Wahlkampf ist ein ganz besonderer. Denn Corona lässt größere Veranstaltungen nicht zu, der direkte Kontakt zwischen Wähler und Wahlkämpfer ist schwieriger. Das gilt auch für den Häuserwahlkampf. " Abstand halten ist oberstes Gebot ", sagt Queckenstedt, der von seinem neuen E-Bike steigt und mit König vor dem ersten Haus steht. Es ist im typisch münsterländischen Klinkerstil errichtet. König klingelt.

Beide stellen sich vor, erklären wer sie sind, für was und wen sie kandidieren – der junge Mann unterbricht mit dem Hinweis, er kenne die beiden bereits und habe auch schon gewählt. König und Queckenstedt nehmen es freundlich hin, bedanken sich und hoffen, dass der Mann auch " richtig gewählt " hat.

Die nächste Tür wartet: Auf Masken haben beiden verzichtet, den Abstand halten Sie ein. Es gebe aber auch Menschen, die die Tür bewusst nicht auf machen und sich dann eben durch den Lautsprecher oder durch die Tür unterhalten. In solchen Fällen wird die Broschüren vor die Tür gelegt oder in den Briefkasten geworfen. Genügend Flyer hat König dabei. Sie ist mit einem Lastenfahrrad unterwegs, in dem sonst ihre zwei Söhne mitfahren.