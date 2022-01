Schüsse im Aachener Ostviertel

Viel ist noch nicht bekannt über den Vorfall, der mehrere Anwohner aus dem Schlaf gerissen hatte. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, dass die Spurensuche jetzt ausgeweitet wird.

Um kurz nach ein Uhr in der Nacht zu Donnerstag ging der Anruf bei der Polizei ein, die daraufhin mit mehreren Streifenwagen den Bereich um die Elsass-Straße absuchte. Am frühen Morgen wurden die Beamten dann zu einer Bäckerei am Elsassplatz gerufen. Dort stellten sie Beschädigungen an der Hausfront und den Fenstern fest.