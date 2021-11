10 Jahre NSU: Diese Fragen sind weiter offen

Warum bekamen V-Leute Morde nicht mit ?

Heute wissen wir: Die beiden toten Männer im Wohnmobil in Eisenach sind Uwe Mundlos und Uwe Böhnhard. Anfang 1998 sind die militanten Rechtsextremisten zusammen mit Beate Zschäpe untergetaucht, nachdem Sprengstoff bei ihnen gefunden wurde. Die letzten Jahre lebten sie zusammen im explodierten Haus in Zwickau. Die drei sind die Kernmitglieder des NSU. Ermittlungen ergeben: sie sind für zehn Morde verantwortlich. Ihre Opfer sind acht Türken und ein Grieche (alle ermordet mit derselben Waffe, einer Ceska 83), zudem eine deutsche Polizistin.

Auch in NRW schlägt der NSU zu. 2006 ermorden die beiden Uwes Mehmet Kubaşik in seinem Kiosk in der Dortmunder Nordstadt. In Köln begeht das Terror-Trio zwei Bombenanschläge. Auch nach zehn Jahren ist, fragen sich viele, wie es sein kann, dass Neonazis mordend durch die Republik ziehen und der Verfassungsschutz davon nichts weißt? Und dass, obwohl er im Umfeld des NSU zahlreiche V-Leute platziert hatte

Warum wurden NSU-Akten vernichtet?

Noch schlimmer: als die Mordserie 2011 bekannt wird, beginnt ein Mitarbeiter des Bundesverfassungsschutzes in Köln Akten zu schreddern, ausgerechnet Akten zu V-Leuten rund um das Trio. Für den heutigen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes Thomas Haldenwang ein schockierender Vorgang, der nicht hätte passieren dürfen. Damals habe der Mitarbeiter diese Vernichtung alleine anordnen können. Das sei inzwischen nicht mehr möglich. Es sei zudem gelungen, die wesentlichen Teile der Akten zu rekonstruieren. „Ich will nicht ausschließen, dass irgendwo noch einzelne Blätter gefehlt haben. Nichts deutet aber darauf hin, dass dieser möglicherweise nicht rekonstruierte Akteninhalt eine andere Geschichte über die NSU-Morde erzählt.“, so Haldenwang.

Es sind solche Vorgänge, die das Vertrauen der Hinterbliebenen in die Sicherheitsbehörden erschüttert haben. Zumal 2006 beim neunten Mord in Kassel, nur drei Tage nach dem Mord in Dortmund, sogar ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes am Tatort war. Für Thomas Haldenwang wirft der Fall bis heute Fragen auf: „Was war seine Rolle und wie konnte es sein, dass er anwesend war bei einem Mord, ohne das wahrgenommen zu haben? Da sind noch sehr, sehr viele ungeklärte Fragen im Raum, die nur er selber beantworten könnte und er ist vielfach vernommen worden und auch diese Vernehmungen haben dann kein klares Bild gebracht.“

Gab es ein NSU-Unterstützer Netzwerk?

In München wurde vor dem Oberlandesgericht Beate Zschäpe und vier Unterstützern der Prozess gemacht. Alle wurden 2018 für schuldig befunden. Zschäpe bekam die Höchststrafe. Für die Hinterbliebenen war der Prozess dennoch eine Enttäuschung, denn es müsse mehr Unterstützer gegeben haben. Wer half beim Auskundschaften der Tatorte? Wer half beim Bekennervideo?