Was geschieht mit überschüssiger Kleidung?

Eine Milliarde Euro Umsatz macht der stationäre Textil- und Modehandel jede Woche, schätzt der Handelsverband Textil BTE. "Diese Umsätze sind weggefallen und konnten nur zu einem Bruchteil über diverse Online-Aktivitäten ersetzt werden", sagt Axel Augustin vom Handelsverband. Gerade viele kleinere Boutiquen hatten oder haben immer noch keinen Online-Shop – einen eigenen aufzubauen, ist für sie teuer.

Hunderte Millionen Teile nicht verkauft

Zwischen 30 und 40 Prozent der Winterware haben Läden in Deutschland bislang nicht verkauft, so der Verband. Zwar dürfen die Geschäfte jetzt wieder öffnen. Allerdings wird es Frühling und die Händler brauchen Platz für neue Ware. "Ein Teil der Winterware wird aktuell in den wieder eröffneten Geschäften mit angeboten und wohl auch mit hohen Rabatten noch verkauft", so Augustin. "Das meiste dürfte aber für Herbst/Winter 2021 eingelagert werden."

Spenden ist oft teurer als Vernichten

Besonders das Einlagern kostet aber viel Geld. Schließlich brauchen hunderte Millionen Teile ihren Platz. Die Alternative: Spenden. Allerdings macht es in Deutschland keinen Unterschied, ob Händler Ware verkaufen oder spenden – die Umsatzsteuer fällt dennoch an. Es ist dadurch in der Regel teurer, Ware zu spenden als sie zu vernichten. Um das zu verhindern, möchte Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Umsatzsteuer auf Spenden von Textilien bis zum Ende des Jahres aussetzen.

Die Vernichtung sei keine Option, betonen viele Textilwarenhändler. H&M teilte mit, Ware, die für den stationären Handel gedacht war, sei online verkauft worden. Jetzt, wo die Läden wieder öffnen dürfen, werde saisonale Ware zu einem reduzierten Preis angeboten. Darüber hinaus prüfe H&M, Waren einzulagern, in andere Geschäfte zu liefern oder sie zu spenden. Auch Primark gibt an, keine sicheren und verwendbaren Produkte zu verbrennen oder zu vernichten.

Überschüssige Ware ist keine Seltenheit

Modehersteller produzieren jedes Jahr mehr, als die Läden später verkaufen können. Das ist die Regel, nicht die Ausnahme. Denn es ist schwer abzusehen, welches Design und welcher Schnitt wie gut ankommt. Die übrig gebliebene Ware wird wir dann oftmals billig ins Ausland oder an Händler verkauft, die die Mode im Outlet weiterverkaufen.

Stand: 10.03.2021, 17:33