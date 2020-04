So ist NRW mit der Maskenpflicht gestartet

Einige Städte haben auch in öffentlichen Gebäuden eine Maskenpflicht eingeführt, zum Beispiel Marl. In Recklinghausen verteilt die Verwaltung Masken an Mitarbeiter und Rathaus-Besucher, die ohne Schutz kommen. In den meisten Rathäusern gibt es jedoch keine Tragepflicht, allerdings eine Empfehlung sowie entsprechende Schutzscheiben in Bereichen mit Publikumsverkehr.