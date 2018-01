Der Prozess um das Duisburger Loveparade-Unglück in Düsseldorf legt eine ungeplante Pause ein. Eine Ersatzschöffin ist erkrankt. Nach Angaben des Landgerichts Duisburg fallen in dieser Woche alle Prozesstage aus.

Der Prozess geht damit voraussichtlich erst in der kommenden Woche weiter. Aussagen sollen zwei Nebenkläger, die bei der Loveparade verletzt wurden.

Die erkrankte Ersatzschöffin ist die Vertretung eines ehrenamtlichen Richters. Die Richter und Schöffen, die am Ende gemeinsam das Urteil sprechen, müssen an jedem Verhandlungstag anwesend gewesen sein. Im Loveparade-Verfahren gibt es deshalb sicherheitshalber gleich fünf Ergänzungsschöffen. Die übernehmen den Job eines Hauptschöffen, falls der ausfällt. Das dürfen sie aber nur, wenn sie bis dahin auch an jedem Tag da waren.

Würde der Loveparade-Prozess heute einfach weitergehen, könnte die erkrankte Ehrenamtlerin im Bedarfsfall nicht mehr aushelfen. Deshalb fällt das Verfahren diese Woche ganz aus.