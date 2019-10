Verbände kritisieren Kinderschutz in Deutschland

Zahlreiche Kinderschutzorganisationen und Verbände sehen in Deutschland noch großen Nachholbedarf bei der Umsetzung von Kinderrechten. In einem Bericht des Netzwerks "National Coalition Deutschland", in dem sich rund 100 Organisationen zusammengeschlossen haben, wird unter anderem bemängelt, dass Kinderrechte in der Bundesrepublik nicht explizit im Grundgesetz stehen.

Mehr Kinderarmut trotz Wirtschaftswachstum

In dem Bericht bewerten die Organisationen den Stand der Umsetzung der UN -Kinderrechtskonvention in Deutschland aus ihrer Sicht. Die Konvention wurde vor 30 Jahren verabschiedet und soll weltweit einheitliche Standards zum Schutz von Kindern festlegen.