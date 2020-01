Holocaust-Gedenktag: Eine der letzten Augenzeuginnen erzählt

In ihrem Zimmer im Seniorenheim Düsseldorf bewahrt Edith Bader-Devries alles auf: das Foto vom Vater in seiner Garde-Ulanen-Uniform aus dem Ersten Weltkrieg, einen Judenstern von damals und auch den Deportationsbescheid vom Juli `42. Überall wird jetzt an den 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung gedacht. Da kommen bei Edith Erinnerungen hoch.

Deportation mussten sie selbst bezahlen

"Jeder Transportteilnehmer hat 50 Reichsmark einzuzahlen" , steht dort. Sie mussten ihre Deportation tatsächlich selbst bezahlen. Wir haben keinen einzigen noch lebenden Zeitzeugen mehr in NRW gefunden, der uns von Auschwitz erzählen kann. Aber wir sind auf Edith gestoßen, die das Konzentrationslager Theresienstadt überlebte. Die kleine Frau mit den schwarzen Augen erzählt sprunghaft, zu vieles will erzählt sein.

Edith ist 6 jahre alt, als sie mit ihrer Familie deportiert wird.

Dass sie vier Kinder bekommen hat, die alle wunderbar geworden sind. Dass die Eltern ihr vor der Deportation erzählt hatten, sie würden alle zusammen mit dem Zug verreisen. Edith ist da 6 Jahre alt und freut sich. Im Schlachthof in Düsseldorf ist die Freude vorbei: zusammen mit Hunderten geht es von hier mit Güterwagen nach Theresienstadt.

1.000 Tage Kampf gegen den Horror

Drei Jahre werden die Devries nun hier sein, 1000 Tage Kampf gegen den Horror. Mit 37 anderen Menschen liegt Edith auf dem Boden in einem Raum. Es gibt keine Kinder zum Spielen, die Mutter will Edith nicht in eines der Kinderheime schicken, glücklicherweise, denn die meisten Kinder dort werden umgebracht.

Während die Eltern arbeiten müssen, sitzt Edith den ganzen Tag im Zimmer oder sucht nach Essbarem, das sie stehlen kann. Oder sie unterhält sich mit den erwachsenen Mitbewohnern. Etliche haben Fleckfieber, Edith hat drei Mal Gelbsucht. Viele Mitbewohner verhungern. Die Toten liegen manchmal tagelang im Zimmer, bevor sie weggebracht werden.