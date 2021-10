Geldautomatensprengung in Goch: Ehemaliger Polizist beobachtet die Tat

Der pensionierte Polizist Josef Siart hatte in der Nacht seine Frau zum Flughafen gefahren, als er zwei Personen an einem Geldautomaten bemerkte. Es seien zwei Männer gewesen, die sich ungewöhnlich an dem Automaten zu schaffen machten. Zwei weitere Männer standen vor dem Pavillon, in dem sich der Geldautomat befand.

Der 73-Jährige ahnte sofort, dass es sich um eine versuchte Automatensprengung handelte und beobachtete die Männer aus der Ferne. Dabei kontaktierte er seine ehemaligen Kollegen von der Polizei und schilderte ihnen die Situation auf dem Parkplatz des Baumarktes.

Täter bedrohten Zeugen

Als Täter den Zeugen im Auto bemerkten, drohten sie ihm mit einem Brecheisen und blendeten im mit einem Laserpointer ins Auge. Angst hatte Josef Siart aber nicht. " Ich war wieder wie vor 20 Jahren in meinem Dienst als Polizist, aber ich konnte mich noch bremsen, weil ich nicht wollte, dass die mein Auto kaputt machen oder mich Krankenhausreif schlagen."

Täter sprengten Geldautomaten

Vor Situationen wie solchen warnt er aber eindringlich: " Diese Leute sind ganz gefährlich. Menschen die sowas sehen, sollten sofort vorbei fahren und die -110 wählen und ja nicht eingreifen. " Kurz darauf sprengten die Unbekannten den Automaten und flüchteten mit einem dunklen Auto Richtung A57.

Das Kennzeichen konnte Josef Siart nicht erkennen. Wie viel Geld die Täter erbeuteten ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter 02824 880.

Weniger Geldautomatensprengungen als im Jahr zuvor

Nach Angaben des Landeskriminalamts in Düsseldorf wurden bis zum 29. September dieses Jahres 87 Geldautomaten gesprengt. Im vergangenen Jahr wurden in einem vergleichbaren Zeitraum fast doppelt so viele Geldautomatensprengungen gemeldet.

Stand: 04.10.2021, 18:17