Mehr junge Menschen in NRW wollen Ökologisches Jahr machen

Die Klimabewegung und das gestiegene Interesse für Ökothemen schlägt sich offenbar auch auf die Freiwilligendienste aus. 2018 haben sich in Nordrhein-Westfalen mehr junge Menschen um ein Freiwilliges Ökologisches Jahr ( FÖJ ) beworben als im Vorjahr. Für die insgesamt 300 zur Verfügung stehenden Plätze gab es laut NRW -Familienministerium 1.381 Bewerber - rund 200 mehr als im Vorjahr. Das ist ein Anstieg um 15 Prozent.

Weniger Interesse an sozialen Diensten